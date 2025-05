In den vergangenen Jahren haben sich Serien wie "Big Little Lies" oder "The White Lotus" auf Streamingdiensten als große Erfolge herausgestellt. Zuschauerinnen und Zuschauer in aller Welt scheinen von einigen elementaren Zutaten dieser Shows fasziniert zu sein - so etwa von einem (vermeintlichen) Blick in die Leben wohlhabender bis sehr reicher Menschen sowie den traumhaft schönen Urlaubssettings, in denen sich die Erfolgsserien abspielen.

Auch der Streamingdienst Netflix produziert Shows, die diesem Trend folgen, zuletzt etwa die 2024 erschienene Murder-Mystery "Ein neuer Sommer" (Originaltitel: "The Perfect Couple") mit Nicole Kidman (57) und "The White Lotus"-Star Meghann Fahy (35) in Hauptrollen. Letztere kehrt nun auch für die ganz ähnlich aufgebaute Hochglanz-Serie "Sirens" auf Netflix zurück, in der allerdings nicht so sehr ein Mordfall, sondern eher die Beziehung zweier Schwestern zueinander im Mittelpunkt der Handlung steht. Hier ist der Trailer dazu: