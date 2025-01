Die dritte Staffel der zahlreich prämierten HBO-Serie "The White Lotus" von Mike White (54) ist hierzulande noch nicht einmal angelaufen, da gibt es bereits tolle Neuigkeiten für alle Fans: Wie die US-amerikanische Branchenseite "Variety" berichtet , ist eine vierte Staffel bereits beschlossene Sache . So habe HBO der Produktion neuer Folgen grünes Licht erteilt, 2026 sollen sie demnach gedreht werden.

Wieder ein neuer Schauplatz

Zum Cast und dem Ort des Geschehens der vierten Staffel ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Da es sich bei "The White Lotus" um eine sogenannte Anthologie-Serie handelt, wird in jeder Staffel - mit wenigen Ausnahmen - die Besetzung komplett ausgetauscht. Die Ausgaben eint, dass als Schauplatz jeweils ein anderes Resort der fiktiven Luxus-Hotelkette "White Lotus" dient.

Im Fall der dritten Staffel, die bei uns ab dem 17. Februar via Sky und Wow auf Abruf bereitstehen sowie linear bei Sky Atlantic (20:15 Uhr) zu sehen sein wird, verschlägt es die Urlauber nach Thailand. In Staffel eins der rabenschwarzen Gesellschaftssatire war Hawaii, in Staffel zwei Sizilien der Ort des Geschehens.