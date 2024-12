"Sisi"-Staffel 4: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Neue Folgen der Erfolgsserie "Sisi" , die ihr Debut im Dezember 2021 auf RTL+ feierte, erwarten die Historienfans. Sisi ist eine moderne Neuerzählung um das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn . Die Fassung orientiert sich an den historischen Ereignissen und zeigt Sisi bereits seit ihrer Jugend als komplexe Persönlichkeit. Da Staffel 4 zugleich auch die letzte ist, wird es diesmal wohl besonder spannend. Wie sieht der Episodenfahrplan aus?

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die Episoden werden in Doppelfolgen immer sonntags auf RTL+ veröffentlicht. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:

1. Dezember: Episode 1+ 2

8. Dezember: Episode 3 + 4

16. Dezember: Episode 5 + 6

Das Finale ist also am 16. Dezember zum Streamen verfügbar.

Im linearen TV zeigt RTL die ersten 3 Folgen der Staffel am Sonntag, 8. Dezember, ab 14:45. Außerdem ist Staffel 4 ab Montag, 9. Dezember, wöchentlich in Doppelfolgen um 20:15 auf RTLup, sowie am 26. Dezember komplett auf RTLsuper zu sehen.