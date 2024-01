Start erneut zum Jahresende?

Wann die neuen "Sisi"-Folgen laufen sollen, ist unterdessen noch nicht bekannt. Bisher starteten die vorangegangenen Staffeln immer zum Jahresende. Die Serie feierte im Oktober 2021 Weltpremiere. Im Dezember 2021 wurde Staffel eins und im Dezember 2022 Staffel zwei gezeigt, ein Jahr später folgte die dritte Staffel.

In den ersten Folgen verliebt sich Sisi in Franz Joseph I. und die beiden heiraten. In der schwierigen Anfangszeit am Hof muss sie sich als starke Kaiserin behaupten. In Staffel zwei fühlt sich Sisi mehr denn je in einem goldenen Käfig gefangen. Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist es der Anstoß für Machtkämpfe in Europa.

In der dritten Staffel kommt es in Wien zu Unruhen, weshalb Franz beschließt, die Militärausbildung seines Sohnes Rudolf voranzutreiben. Sisi will ihren sensiblen Sohn schützen und verlässt mit ihm den Hof. Nach ihrer Rückkehr muss Sisi erfahren, dass ihr Sohn entführt wurde.