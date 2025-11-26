Alle drei Filme mit Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth sind am Stück auf RTL zu sehen. Dazu gibt es noch eine Doku.

In den vergangenen Jahren war das Erste an den Feiertagen die Heimat von "Sissi" im deutschen Free-TV. Doch nun wechselt die Kaiserin ins Privatfernsehen. An Weihnachten 2025 läuft die Trilogie mit Romy Schneider (1938-1982) erstmals bei RTL. Das gab der Sender gerade via Pressemitteilung bekannt. Anders als etwa letztes Jahr, als das Erste die einzelnen Filme über die Weihnachtsfeiertage verteilte, laufen bei RTL alle drei Schmachtschinken hintereinander. Und das direkt an Heiligabend.

Die Sendetermine der "Sissi"-Trilogie an Weihnachten bei RTL Los geht es am 24. Dezember um 20:15 Uhr mit "Sissi". Romy Schneider wurde 1955 mit ihrem ersten Auftritt als Kaiserin Elisabeth zum Superstar. Im Anschluss zeigt RTL um 22:20 Uhr die Fortsetzung "Sissi - Die junge Kaiserin" von 1956. Darin lernt Sissi, dass das Leben am Hof von Kaiser Franz Josef kein Zuckerschlecken ist. Um 0:20 Uhr rundet "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" (1957) den Nostalgieabend ab. Wer an Heiligabend anderweitig beschäftigt ist, kann alle drei "Sissi"-Filme jederzeit bei RTL+ streamen. Am ersten Weihnachtsfeiertag wiederholt RTL die Trilogie tagsüber im linearen Fernsehen. Los geht es um 10:35 Uhr mit "Sissi", die Fortsetzungen folgen um 12:30 bzw. 14:25 Uhr.

Doku über wahre Sisi Vor dem Filmmarathon an Heiligabend zeigt RTL eine Dokumentation über die wahre Sisi (1837-1898), die als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit galt. "Wunderschöne Sisi - So war sie wirklich" startet um 19:05 Uhr. Die Macher der Doku folgen mit ihrer Schreibweise dem echten Kosenamen der Kaiserin. Der schrieb sich mit nur einem "s". Eine Unbekannte ist die Kaiserin von Österreich-Ungarn bei RTL nicht. 2021 startete bei dem Kölner Sender die Serie "Sisi". Dominique Devenport (29) verkörperte in vier Staffeln die Titelrolle. Jannik Schümann (33) übernahm die Rolle des Franz Josef. Die Filme mit Romy Schneider laufen übrigens nicht zum ersten Mal an Weihnachten bei einem Privatsender. So zeigte Sat.1 die "Sissi"-Filme um die Jahrtausendwende mehrere Jahre hintereinander. Letztmals waren sie dort 2011 zu sehen.