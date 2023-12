Sissis Heimatschloss wurde ersetzt

Elisabeth verbrachte ihre Jugend hauptsächlich im bayrischen Schloss Possenhofen am Starnberger See und was hätte nähergelegen, als dieses Bauwerk auch für die "Sissi"-Filme aufzusuchen? Doch der damalige Zeitpunkt wäre dafür nicht gut geeignet gewesen, denn das Schloss befand sich in keinem sehr vorzeigbaren Zustand. Im Zweiten Weltkrieg wurde Possenhofen als Lazarett genutzt, in den Jahren danach als als Versorgungskrankenhaus und als Fabrik für Fahrrad-Hilfsmotoren. Auch ein Schafstall soll sich in den 50er Jahren im Schloss befunden haben.

Unter diesen Bedingungen war Regisseur Ernst Marischka gezwungen, ein Ausweichquartier zu finden und wählte das Salzbuger Jagdschloss Fuschl am gleichnamigen See. 1947 wurde es in ein Hotel umfunktioniert und bietet seit den Dreharbeiten sogar eine luxuriöse Sissi-Suite, in der man seinen Urlaub verbringen kann. Berühmte Schauspieler:innen wie Ava Gardner, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Roger Moore, Clark Gable und Arnold Schwarzenegger waren in dem Fünf-Sterne-Hotel bereits zu Gast. Seit 1981 steht Schloss Fuschl unter Denkmalschutz