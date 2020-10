Sky bietet mit „Hausen“ eine originale „Haunted House“-Serie

Das Sky Original „Hausen“ ist ab 29. Oktober bei Sky zu sehen. „Hausen“ ist eine „Haunted House“-Serie in acht Episoden, die Horror, Mystery, düsteres Märchen und Drama in sich vereint. In den Hautprollen sind Charly Hübner, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Lilith Stangenberg und Daniel Sträßer zu sehen.