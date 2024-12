Ben Affleck (52) ist mit zwei sehr unterschiedlichen Weihnachtsfilmen vertreten. In "Wie überleben wir Weihnachten?" (2004) spielt er einen verschrobenen Millionär, der sich zum Fest der Liebe mal eben eine Familie mietet. Und in "Wild Christmas" (2000) verschlägt es ihn und Charlize Theron (49) in einen wahrlich nicht zimperlichen Weihnachts-Thriller. Ohne Affleck, dafür mit einem diebisch gut aufgelegten Bill Murray (74), vermischt "Die Geister, die ich rief..." (1988) die altbekannte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens (1812-1870) mit fiesen Horror-Elementen.

Last Train to Christmas

Kevin - Allein in New York (nur lineare Ausstrahlung)

Kein Weihnachtsfan? Kein Problem!

Nun soll es sie bekanntlich geben, die Weihnachtsmuffel und Ebenezer Scrooges, für die der Christmas-Rummel großer Humbug ist. Für sie könnten drei Neuveröffentlichungen spannend sein, die rund um Weihnachten bei Sky Heimkino-Premiere feiern und so gar nichts mit Christmas zu tun haben.

Ab dem 20. Dezember gibt es zum Beispiel den Horrorfilm "A Quiet Place: Tag Eins" (2024) zu sehen, der die Vorgeschichte des Überraschungshits von 2018 darstellt. Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) begibt sich Ryan Gosling (44) als Stuntman Colt Seavers in "The Fall Guy" (2024) in brenzlige Situationen. Und einen Tag später darf Denzel Washington (69) im "The Equalizer: Final Chapter" (2023) zum dritten Mal als die brachiale Ein-Mann-Armee für Gerechtigkeit sorgen.