Die deutsche Kinolandschaft muss künftig auf Sky du Mont (78) verzichten. Seine Zeit auf der großen Leinwand ist jetzt gekommen, bekräftigt der Schauspieler, nachdem er schon im März 2025 über die Kinorente gesprochen hatte.

"Aber das wird mein letzter Kinofilm"

Sky du Monts letztes Kinoabenteuer ist Michael Bully Herbigs (57) "Das Kanu des Manitu". Die Komödie kommt am 14. August in die Lichtspielhäuser. In der Fortsetzung des Erfolgs "Der Schuh des Manitu" von 2001 spielt er noch mit, dann ist Schluss. "Ich weiß, das glaubt mir keiner. Aber das wird mein letzter Kinofilm", sagt du Mont der "Bild"-Zeitung. Er habe eigentlich nie Schauspieler werden wollen, aber dafür sei es "nicht schlecht gelaufen". Und der Star fragt scherzend: "Wer will denn so einen alten Knacker wie mich noch sehen? Ich will nicht eines Tages in Windeln und im Rollstuhl vor die Kamera geschoben werden."

"55 Jahre reichen", sagt er auch im Gespräch mit dem Sender RTL. "Ich will auf kein Dixi-Klo mehr gehen und das will ich alles nicht mehr." Selbst einem Tom Cruise (63), mit dem er schon in Stanley Kubricks "Eyes Wide Shut" zu sehen war, würde du Mont demnach absagen.