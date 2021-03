"Sky Rojo": So könnte es in Staffel 2 weitergehen

So könnte es in Staffel 2 weitergehen

Ob alle HauptdarstellerInnen auch in der zweiten Staffel zu sehen sein werden, ist derzeit noch ungewiss.

Eine Rettung von Moisés scheint besonders wahrscheinlich, da sein Bruder Christian bereits zum Tatort eilt. Vermutlich dürfte auch Wendy von Tierarzt Alfredo (Luis Zahera) gerettet werden, der bereits in der ersten Folge die Stichverletzungen von Gina verarztete.

Nachdem die drei Frauen bereits durch einige glückliche Fügungen brenzligen Situationen entkommen sind, scheint auch ein Happy-End für Coral in Sicht. Der letzte Satz aus dem Off "Das Spiel hat gerade erst begonnen" klingt ebenfalls so, als würden die Hauptcharaktere noch weiterhin zu sehen sein.

Die acht Folgen der ersten Staffel von "Sky Rojo" sind auf Netflix verfügbar. Wann die zweite Staffel starten wird, ist noch nicht bekannt.