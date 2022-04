SLASH einhalb Filmfestival: Horror-Festspiele im Filmcasino

Programm-Highlights

2022 bringt das SLASH ½ von 5. bis 7. Mai besonders ermächtigende Filme ins Filmcasino. Ob bizarre Außenseiterstory im 90’s-Look (“Mona Lisa and the Blood Moon”), eine Waschsalon-Besitzerin als Retterin des Multiversums (“Everything Everywhere All At Once”) oder Body-Horror im Coming-of-Age-Format (“Hatching”) – das diesjärhige Festivalmotto “Widerstand, Empowerment und Aufbegehren” vereint sie alle.