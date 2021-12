Diesmal setzen die beiden Regie-Exzentriker Michelle Yeoh spektakulär in Szene und lassen sie in den unterschiedlichsten Welten verschiedene Charaktere verkörpern. Dabei beginnt alles so harmlos, als eine verzweifelte Frau ihre Steuerschulden nicht bezahlen kann, doch dann taucht sie ins Multiversum ein und muss sich erfolgreich gegen immer neue Bedrohungen zur Wehr setzen.

Mit dabei ist zum Beispiel auch Jamie Lee Curtis, die eine äußerst fragwürdige Perücke trägt.

"Everything Everywhere All At Once" wird 2022 auf dem SXSW-Festival seine Welt-Premiere erleben und am 25. März in den US-Kinos starten.

Wann und wo der Film bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt, doch wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.