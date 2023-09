Slash Filmfestival 2023: Trailer und Programm-Highlights

In "The Seeding", erstmals gezeigt beim diesjährigen Tribeca Film Festival, schießt ein Fotograf in einer gottverlassenen Wüste Bilder einer Sonnenfinsternis. Von einem (scheinbar) verletzten Jungen immer tiefer in die Einöde gelockt, trifft er schließlich nach Einbruch der Dunkelheit in einer Hütte, die nach allen Seiten hin von einem Canyon umschlossen ist, eine Frau an. Die Leiter, die der erschöpfte Mann zu ihr hinunter kletterte, ist am nächsten Tag verschwunden. Was genau danach in Barnaby Clays herausragend inszeniertem Horrorthriller passiert, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Das Werk hallt lange, sehr lange nach.

Am 25. September um 23:00 im Filmcasino.