Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, wird "Sniff" beim 46. Toronto International Film Festival, das am 10. September startet, zu sehen sein. Laut "Deadline" steht der Film-Titel als Abkürzung für "Senior Nursing Institute & Family Foundation". Regisseur Taylor Hackford ("Ray", "Ein Offizier und Gentleman") will hier einen echten Film Noir abliefern.

Mord in Senioren-Residenz

In einer luxuriösen Senioren-Residenz ereignet sich unter mysteriösen Umständen ein Todesfall. Dadurch wird Ex-Cop Joe Mulwray (Freeman) von seinem früheren Partner (DeVito) wieder reaktiviert. Die beiden tauchen in eine dunkle Welt aus Drogen, Sex und Mord, als deren Beherrscher sich als ein Verbrecher-Boss (Pacino) erweist, an dessen Seite auch eine skrupellose Frau namens Spider (Mirren) steht.