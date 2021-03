"Snowpiercer": Welcher Cast erwartet uns in Staffel 3?

Staffel 3 von "Snowpiercer" wird derzeit in Kanada vorbereitet und die Arbeiten daran sollen im kommenden Juli abgeschlossen sein. Im Cast werden viele vertraute Gesichter mitwirken: Daveed Diggs und Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Lena Hall, Mickey Sumner, Sam Otto, Annalise Basso und Steven Ogg. Doch es wird auch Neuzuwachs durch Chelsea Harris ("Top Gun: Maverick") und Archie Panjabi ("San Andreas") geben. SogarJennifer Conellys Rückkehr wurde via "TVLine" in Aussicht gestellt, obwohl man das dem Handlungsverlauf nach nicht erwartet hätte.

Einen genauen Start-Termin für "Snowpiercer" Staffel 3 gibt es derzeit noch nicht, doch bis ins Jahr 2022 müssen wir uns jedenfalls noch gedulden.