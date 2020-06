"Snowpiercer": Die neue Netflix-Serie im Vergleich mit dem Kinofilm

"Snowpiercer", der Film

Ein Glücksgriff daher, dass sich gerade der südkoreanische Regisseur und Drehbuchautor Bong Joon Ho im Jahr 2013 an die Verfilmung der Comic-Vorlage machte. Denn in Filmen wie "Memories of Murder" (2003), "The Host" (2006) und "Mother" (2009) hatte er schon zuvor Talent für stilsichere Inszenierung und ein Faible für Gesellschaftskritik mit Symbolkraft bewiesen. Schon vor "Snowpiercer" war Bong zum Darling der Filmkritiker und zum gern gesehenen Rising Star bei Filmfestivals geworden. Inzwischen ist er mit seinem Oscar-prämierten Meisterwerk "Parasite" (2019) längst in den Olymp der Filmemacher aufgestiegen.

Die aus Sci-Fi-Sicht eklatant unrealistische Fantasywelt von "Snowpiercer" profitiert von der symbolhaften Inszenierung durch Bong. Sein Film funktioniert, gerade weil er den Symbolismus allegorisch auf die Spitze treibt, auch in der Bildsprache. Das anachronistische visuelle Design verbindet Futuristisches mit Antiquiertem und erinnert damit sehr an die dystopischen Meisterwerke "Brazil" (1985) und "12 Monkeys" (1995) von Terry Gilliam (letzteres wurde übrigens auch als Serie adaptiert) oder "Delicatessen" (1991) von Jean-Pierre Jeunet. Dadurch kann sich Bong erlauben, auf die logische Erklärung gewisser Details einfach nicht einzugehen. So werden im Kinofilm etwa Nam (Kang-ho Song) und seine Tochter Yona (Ko Asung) nicht etwa aus einer Kryostase befreit. Sie liegen einfach in einem mysteriösen Tiefschlaf, der endet sobald die Schlafkammern (in der Serie "Schubladen" genannt) geöffnet werden.