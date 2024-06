Die Serien-Version zu "Snowpiercer" des südkoreanischen Regisseurs und Drehbuchautors Bong Joon Ho basiert ebenfalls auf der französischen Graphic Novel "Le Transperceneige" und schafft eine düstere - und vor allem - kalte Zukunftsvision mit jeder Menge Sozialkritik. Doch nun ist doch ein Ende des unglaublich langen Serien-Zugs in Sicht, da mit Staffel 4 zugleich die letzten Folgen ausgestrahlt werden. Vermutlich sind sie bei uns wieder auf Netlix zu sehen, obwohl von Seiten des Streaminggiganten noch keine offizielle Bestätigung vorliegt. Was allerdings sehr wohl vorliegt, ist ein Trailer zu "Snowpiercer"-Staffel 4 :

Wechselt bei uns auch der Streaminganbieter?

Zwischen Staffel 3 und 4 liegen volle zwei Jahre, da in den USA ein Wechsel bei den Anbietern stattgefunden hat: Dort läuft "Snowpiercer" nämlich ab sofort bei AMC statt wie bisher bei TNT. Die aktuelle Staffel startet in Amerika am 21. Juli. Ob sich dieser Wechsel ebenfalls in Österreich und Deutschland durch einen neuen Straming-Anbieter bemerkbar machen wird, bleibt abzuwarten. Auch der Erscheinungsrhythmus könnte sich ändern - bisher war immer eine Folge pro Woche angesagt. Allzu lange dürfte es aber nicht merh dauern, bis wir auf diese Fragen eine klare Antwort erhalten.