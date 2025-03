In der scheinbaren Idylle eines Schrebergartens wird Harald Baermeister (Roman Frankl) von seiner Frau Martina (Martina Spitzer) erstochen am Gartentisch gefunden. Tatwaffe: ein Grillspieß, der in seinem Herzen steckt. Da die Tatwaffe offenbar von einem Linkshänder geführt wurde, kann seine Ehefrau, deren linker Arm eingegipst ist, ausgeschlossen werden. Sie sah ihren cholerischen, patriarchischen Mann zuletzt am Vorabend lebend: Er war betrunken eingeschlafen, also konnte sie zum Vereinsfest gehen, was er ihr sonst verboten hätte.

Schnell wird klar, wie unbeliebt der Tote in der gesamten Nachbarschaft war. Seine Frau war nicht die Einzige, die er schlecht behandelt hatte. Jeder im Umfeld hatte ein Motiv: Nachbar Benny (Nikolaus Barton) musste Baermeisters Homophobie ertragen, Ärztin Fatma (Demet Gül) seinen Rassismus, Obmann Heinrich (Alexander Strobele) seine Streitlust. Und dann macht Beck (Maria Happel) eine verblüffende Entdeckung.