"Soko Linz": Daniel Gawlowski über Online-Hate und das Leben im Kloster

Bringen wir das Unangenehme hinter uns. Die ersten Folgen von "Soko Linz" wurden nicht allzu gut vom Publikum aufgenommen. Unter anderem wurde kritisiert, dass Linz nicht von seiner schönen Seite gezeigt wird ...

Über die Kritik bezüglich der Ästhetik der Serie und die Darstellung von Linz war ich durchaus überrascht. Ich finde, unser Kameramann Thomas Kürzel hat tolle Aufnahmen abgeliefert, die Bildersprache ist sehr gewaltig. Natürlich haben wir einen Industrie-Look, aber damit wollen wir uns von "Soko Kitzbühel" und "Soko Donau" auch abgrenzen. Für mich ist dieser Look eine sehr charmante Entscheidung.

Zudem wird in den insgesamt 13 Folgen, die die erste Staffel umfasst, der vielseitige Look von Linz noch gezeigt werden. Aber ich verstehe es: Jemand, der etwas anderes erwartet hat, ist nun natürlich maßlos enttäuscht. Ich persönlich mag den Stadt-Land-Kontrast, den Linz ausstrahlt, sehr gerne. Sehr poetisch. Ich finde, eine Stadt muss nicht immer "Instagram-schön" gezeigt werden.

Welche Orte und Stellen von Linz werden wir noch zu sehen bekommen?

Zum Beispiel haben wir an der Donau und am Hafen gedreht. Natürlich auch in der Innenstadt und in der Altstadt. Weitere Szenen spielen an Autobahnkreuzungen und am Pöstlingberg – worüber sich ein Zuschauer auf Twitter sehr gefreut hat! (lacht) Wir versuchen abzubilden, was Linz alles ist und was Linz alles kann. In der zweiten Staffel [vom ORF und ZDF bereits bestellt; Anm.] weitet sich dieses Bild natürlich noch weiter aus.