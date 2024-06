"Das Sommerhaus der Stars" (seit 2016, RTL) garantiert stets große zwischenmenschliche Herausforderungen, zwischen den Pärchen, die zusammen an der Show teilnehmen, und auch untereinander knallte es in manchen Staffeln gewaltig. Nun ist die neue Staffel abgedreht und das, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Anfang der Woche preisgeben, lässt wieder auf extreme Konflikte in der diesjährigen Bocholter Promi-WG schließen.

Zwischen wem hat es gekracht? Wie der Sender RTL am Freitag offiziell mitteilte, war die Security bei den Auszeichnungen zur Show im Einsatz. "Im Sommerhaus kam es zu einer angespannten Situation, zu der vorsorglich die Security hinzugezogen wurde. Diese Situation wurde jedoch geklärt", heißt es. Zwischen wem es zu der "angespannten Situation" kam, ist noch nicht bekannt. Anfang der Woche sprachen die beiden Reality-Stars und Show-Teilnehmer Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) auf Instagram bereits von Security. "Wir sind wieder in Freiheit. Ich bin soooo froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind", schrieb Rafi. Sam kommentierte: "Das, was im letzten Jahr im 'Sommerhaus' passiert ist, war im Vergleich zu diesem Jahr entspannt." Und er fügte hinzu: "Ich bin noch sprachlos und muss das erstmal selbst noch verarbeiten." Auf seinem eigenen Account und dem von Partner Sam war sogar eine Verletzung an Rafis Schienbein zu sehen. Woher die rührte, verrieten die beiden allerdings nicht. "Letztes Jahr dachte man schon, es ist krass, aber diese Staffel wird einige andere toppen", sagte Rafi dann auch nochmal auf dem roten Teppich einer Veranstaltung am Donnerstag in Berlin dem Sender RTL. Nach einer Handgreiflichkeit in Folge sechs der Vorjahresstaffel waren zwei Paare aus der Produktion genommen worden.

Hat der Trennungsfluch wieder zugeschlagen? Was jedes Jahr auch wieder über den "Sommerhaus"-Paaren schwebt, ist der Trennungsfluch. Immerhin dazu sprachen Sam und Rafi Klartext: "Uns hat der Fluch nicht getroffen und wird er auch nicht. Wir bleiben für immer zusammen", kommentierte Sam ein Kuschelvideo der beiden auf seinem Account. "Da gibt es wesentlich andere, die es eher treffen könnte", fügt Rafi hinzu. Model Theresia Fischer und ihr Stefan Kleiser scheint der Fluch ebenfalls nicht getroffen zu haben, sie genossen ein paar Tage Pärchenzeit, bevor sie sich ähnlich verkuschelt bei Instagram meldeten. "Ich musste Dauerduschen, um diesen ganzen Dreck vom 'Sommerhaus' irgendwie wegzukriegen", sagt der "sachliche, seriöse Zahnarzt" in einer Story über die "katastrophalen Zustände". Vom Zurück-Gebrülle seien sie "noch halb heiser". Auch Theresia Fischer zieht das Fazit: "Das 'Sommerhaus' ist härter als jede andere Realityshow". Tessa Bergmeier ist immer für einen Trash-TV-Skandal gut, ob sie in die Konflikte involviert war, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Immerhin gibt sie auf ihrem Account preis, dass sie in einer Therapiestunde am Donnerstag "nur geweint" habe, "nicht aber wegen 'Sommerhaus', sondern weil es einfach manchmal sehr sehr hart ist, alleinerziehend und selbständig zu sein, vor allem wenn ein Kind krank ist". In einer weiteren Story schwärmt dann aber auch sie von ihrem friedliebenden Freund Jakob und zeigt ein Kuschelfoto. Die neue "Sommerhaus"-Staffel ist im Herbst bei RTL und auf RTL+ zu sehen.