"Sommerhaus der Stars": Daher kennt man die Nachrücker Grass und Cerullo

Promi-Paar mit viel TV-Erfahrung

Grass und Cerullo lernten sich 2019 in der RTL-Datingshow "Bachelor in Paradise" kennen. Zuvor war die Pharmareferentin ebenfalls im Jahr 2019 bei "Der Bachelor" zu sehen und kämpfte dort um das Herz von Andrej Mangold (35), der sich aber in Folge fünf von Grass verabschiedete. 2017 suchte bereits Cerullo bei "Die Bachelorette" nach der großen Liebe. Auch der Fahrzeuglackierer-Meister musste jedoch nach der fünften Nacht der Rosen gehen, denn die damalige Bachelorette Jessica Paszka (32) schickte ihn nach Hause. Ein Jahr später suchte er in der Kuppelshow "Take Me Out" die Richtige, doch auch das wurde nichts.