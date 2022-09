"Sommerhaus der Stars": Nackte Haut führt zu Beziehungskrise

Stephen und Katharina geraten auf die Abschussliste

Gespielt wird auch. Die Frauen müssen in großer Höhe auf einer Slackline balancieren. Ihre Männer halten sie darüber hängend mit einem Seil. Auf dem Weg müssen sie Quizfragen beantworten. Patrick und Antonia stellen sich am besten an. Das Bauernpaar ist vor einer Nominierung sicher. Die kommt aber erst in der nächsten Folge. Zum Auftakt gibt es nur ein Stimmungsbild. Dabei schneiden Stephen und Katharina am schlechtesten ab. Vier von sieben Paaren würden sie am liebsten rauswählen.

Stephen missdeutet das Votum als Zeichen des Respekts der Gegner. Doch er und seine Frau stehen auf der Abschussliste, da sie sich vom Rest abgeschottet haben. Vor allem bei Mario Basler gilt der Schauspieler als abgehoben. Bereits bei "Promi Big Brother" waren Dürr und Basler aneinandergeraten. Hier ist der erste Konflikt zwischen den Paaren gesät.