Die zehnte und letzte Folge steht an, doch noch sind zu viele Paare im "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+). Eine letzte Nominierungsrunde steht an. Nur noch ein Couple kann sich in einem letzten Spiel vor der Nominierung schützen. Die Paare müssen auf einen Faden 157 Nähnadeln fädeln, keine mehr oder weniger. Dazu haben sie 45 Minuten Zeit. Ersin (37) geht erstmal auf Klo und lässt seine Partnerin Sarah Joelle Jahnel (36) mit der Fummelarbeit alleine. Das lässt ihren seit dem Einzug schwelenden Streit mal wieder hochkochen. Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27) werfen als erstes Paar ihre Nadelkette in den Briefkasten. Da sie sich nicht verzählt haben und exakt 157 Nadeln abgeliefert haben, sind sie vor einer Nominierung geschützt.

Alle gegen Silva - oder nicht? Zum letzten Mal taktieren Bevor es nur noch in Spielen um den Sieg geht, muss nun das letzte Mal taktiert werden. Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) müssen weg. Da sind sich (fast) alle einig. Silva hat von Anfang an so oft behauptet, dass er und seine Partnerin das stärkste Paar im Haus sind, dass seine Konkurrenten dies nun glauben. Vor allem die seit Tag eins verbündeten Paare Marvin und Jennifer sowie Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) haben sich auf Silva und Stefanie eingeschossen. Auch Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) müssen darauf hoffen, dass die Hot-Banditoz-Sänger die meisten Stimmen abbekommen. Um selbst aus der Schusslinie zu kommen. Für die Anti-Silva-Allianz bleibt nur noch Sarah Joelle als unsichere Kantonistin. Die hatte schließlich mal geschworen, ihre alte Freundin Stefanie nie zu nominieren. Obwohl sie sich in den letzten 25 Jahren kaum gesehen haben. Alle reden auf Sarah ein, doch die hat anderes im Kopf als taktische Überlegungen. Kurz vor dem Finale droht ihr und Ersin endgültig die emotionale Luft auszugehen. Sarah will darüber "auspacken", was für ein "Schweinehund" Ersin doch ist. Sie spielt mit dem Gedanken, kurz vor Schluss die Show zu verlassen.

Unmoralisches Angebot für Sarah Joelle In der Nominierungsrunde bekommen Stefanie und Silva, die sich schon mit ihrem Schicksal abgefunden haben, erwartungsgemäß die meisten Stimmen. Nur Sarah Joelle votiert, da es auf eine Stimme ja eh nicht ankomme, gegen Tara und Dennis. Für das nicht nur in den eigenen Augen beste Paar ist also Schluss. Doch dann bekommt Sarah von der Produktion ein Angebot. Wenn sie und Ersin wie angekündigt freiwillig gehen, könnten sie mit Silva und Stefanie tauschen. Sarah Joelle spielt ernsthaft mit diesem Gedanken. Sie wirft die Option in den Raum, mit Stefanie und Silva deren hypothetisches Preisgeld von 50.000 Euro zu teilen. Doch dann entscheidet sie sich doch dafür, zu bleiben.

Silva und Stefanie verlassen erhobenen Hauptes das Sommerhaus, unter fairen Verabschiedungen der Kontrahenten. Tara schenkt Stefanie sogar ihr Markenzeichen, ihre Krone. Zwischen den letzten verbliebenen vier Paaren ist nun alles offen. Klare Favoriten lassen sich nicht ausmachen. Als vorletztes Spiel steht ein "Sommerhaus"-Klassiker an. Die Frauen müssen ihre Männer, die in Tierkostümen stecken und deshalb nichts sehen, durch einen Parcours lotsen. Die beiden Paare, die als erste vier Bälle in ihrer Farbe aus einem Bällebad fischen und in einem Zylinder versenken, ziehen ins Finale ein. Edda und Micha, die ausnahmsweise auf dem Spielfeld mal vernünftig kommunizieren, sind als erste fertig. Kurz darauf folgen ihnen Jennifer und Marvin ins Endspiel. Sarah Joelle gibt Ersin die Schuld für ihr Ausscheiden. Er sei zu nett gewesen, habe Marvin nicht zur Seite geschubst, wie sie im befohlen hatte. Doch plötzlich, wie vor lauter Erleichterung, ausziehen zu dürfen, findet das Paar wieder zusammen. Ersin bricht in Tränen aus, was Sarah vorher bei ihm nie gesehen hat. Auch Micha verdrückt ein paar Tränchen, als er daran denkt, bald wieder zu Hause zu sein.

Herzschlagfinale zwischen befreundeten Paaren Im Finale stehen mit Marvin/Jennifer und Micha/Edda zwei befreundete Paare. Im Finalspiel müssen sie sieben Klötze auf einem Brett stapeln, das sie über Seilzüge gerade halten müssen. Dabei bewegen sie sich auf schmalen Balken. Es geht also um "Balancieren und Feinmotorik", wie Micha bemerkt. Beides nicht seine Stärken. Lange liegen die Parteien Kopf an Kopf. Beide bauen einen Turm aus sieben Klötzen, ohne dass er einmal umfällt. Doch das Gebilde von Jennifer und Marvin ist schiefer. Beim Weg zurück zur Basis fällt es. Edda und Micha können ihren Turm bis zum Schluss halten. Ausgerechnet das neben Sarah Joelle und Ersin am stärksten selbstzerstörerische Paar setzt sich durch. Ob der Sieg ihre Beziehung gestärkt hat, erfahren die Zuschauer nächste Woche bei der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (61).