Acht Promipaare sind auch in diesem Jahr wieder in "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" eingezogen und buhlen um den Titel "DAS Promipaar 2024" sowie 50.000 Euro Preisgeld. RTL strahlt die aufgezeichnete Reality-Sendung ab dem 17. September dienstags ab 20:15 Uhr aus (und bereits immer eine Woche vorher auf RTL+ ).

Es wird wieder heiß hergehen

Auch einige der Kandidaten sprachen schon vor der Ausstrahlung von Eskalationen. Emma Fernlund (23) verriet: "Es wird respektlos, es wird wild - nicht im positiven Sinne." Bald würden die Zuschauer sehen, "was für ekelhafte Menschen es auf dieser Welt gibt". Auch das Reality-TV-Pärchen Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) teaserte an, dass es wieder heiß hergeht im alten Bauernhaus in Bocholt-Barlo. "Das, was im letzten Jahr im 'Sommerhaus' passiert ist, war im Vergleich zu diesem Jahr entspannt", meinte Rachek. Sein Partner fügte hinzu: "Letztes Jahr dachte man schon, es ist krass, aber diese Staffel wird einige andere toppen". Dabei mussten 2023 nach einer Handgreiflichkeit zwei Paare die Sendung verlassen. Das Zusammenwohnen auf engstem Raum sorgt immer wieder für Ärger und Streit zwischen den Paaren in der Krawall-Show...