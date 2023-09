Der "Sommerhaus"-Fluch hat wieder zugeschlagen. Einen Tag vor dem Start der achten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" gab RTL bekannt, dass sich das erste Paar nach der Aufzeichnung getrennt hat. Maurice "Mo" Dziwak (25) und Ricarda "Ricky" Raatz (31) hat es erwischt.

Das Paar hatte sich 2022 in der Datingshow "Are You The One - Reality Stars in Love" bei RTL+ kennengelernt. Ein Jahr später wurde Maurice und Ricarda der Pärchenkampf beim Muttersender zum Verhängnis. Nach der längst abgeschlossenen Aufzeichnung soll sich Maurice bei Ricarda nicht mehr gemeldet haben. Ihre Kontaktversuche ignorierte er.