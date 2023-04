Neuester Liebesschock

Das gelingt nicht allen Paaren. Jüngstes Opfer des besagten Show-Fluchs sind "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel (37) und Dominik Schmitt (32). Sie waren die Sieger der sechsten Staffel 2021. Nach fünfeineinhalb Jahren Beziehung folgte im April 2023 die überraschende Trennung. Dabei sah es erst so gut aus: Nach der Show verlobten sie sich im Herbst 2021 in Paris und wollten am 23. September 2023 heiraten, ihrem sechsten Jahrestag.

Auch diese Promis trennten sich

Antonia Hemmer (23) und Patrick Romer (27) gewannen die siebte Staffel 2022, obwohl das "Bauer sucht Frau"-Pärchen die anderen Promis und die Zuschauer mit seiner toxischen Beziehung erschreckte. Der Bauer hatte seine Freundin im Sommerhaus immer wieder beleidigt und erniedrigt. Sie fand nachher: "Er hat natürlich Sätze gesagt, die kann man nicht schneiden und die waren verletzend. Ich hab mich leider doch zu wenig verteidigt."

Im November 2022 teilten sie in einem gemeinsamen Statement mit: "Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand." Auch bei den Siegern der vierten Staffel 2019, den Reality-Stars Elena Miras (30) und Mike Heiter (30), kam es zum Liebes-Aus. Obwohl sie die gemeinsame Tochter Aylen (4) haben, trennten sie sich nach drei Jahren im September 2020 und machen sich seitdem immer wieder öffentlich Vorwürfe. Dabei fanden sie nach ihrem Sieg: "Das Sommerhaus hat uns noch mehr zusammengeschweißt."