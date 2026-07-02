Sommerkino NÖ 2026: 14. Bergfilmfestival St. Pölten
Sommerliche Alpidylle, archaische Bergwelten, spannende Reisen und ehrliche Generationenfragen. Das alles erwartet das Publikum im Sommer 2026 beim 14. Bergfilmfestival im Open Air Kino von Cinema Paradiso und in den kühlen Kinosälen im Cinema Paradiso St. Pölten von 9. Juli bis 31. August.
Das Programm des 14. Bergfilmfestivals St. Pölten
4. August 2026, 20.30 Uhr, Open Air Kino am Rathausplatz:
- EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR
Sechs Kurzfilme: Wild Days (44 min.), Sheri (19 min.), Elladj (6 min.), Gipfeli Of Switzerland (30 min.), Freja´s Back (15 min.), Drop The Line (3 min.), Gesamtdauer 117 min., OmU
Mit den sechs neuen Filmen der EOFT 2025 eintauchen in eine Welt voller Abenteuer. Die Kurzfilme zeigen eine Reihe an facettenreichen Portraits von unterschiedlichsten Outdoor-Enthusiasten.
20. Juli 2026, 18.00 Uhr + 26. August 2026, 19.30 Uhr:
- PILIJI
Ö 2026, R+K+B: Samira Fux, K: Gabriel Monthaler, Lennart Hüper, Sch: Maria Lisa Pichler, mit: Samira Fux u.a., 77 min.
Ferlach in Kärnten, nahe der slowenischen Grenze. Die Büchsenmacherei, einst eingesetzt im Kampf zwischen Wehrmacht und PartisanInnen, ist heute noch kulturell in der Kleinstadt verankert.
12. Juli 2026, 11.30 Uhr (Cinema Breakfast) + 24. Juli 2026, 20.15 Uhr + 24. August 2026, 18 Uhr:
- EVEREST DARK
Kanada 2025, R+B: Jereme Watt, B: Michael Bodnarchuk, K: Kyle Sandilands, Sch: Al Flett, Joni Church, M: Colin Aguliar, mit: Mingma Tsiri Sherpa u.a., 91 min., OmeU
Nepalese Mingma Tsiri Sherpa gehört zu den erfahrensten und bekanntesten Bergsteigern des höchsten Punktes der Welt. Er hat den Mount Everest unzählige Male erklommen, bis eines Tages ein verhängnisvoller Traum seinen eigenen Tod voraussagte. Er ist überzeugt: Die Götter am Mount Everest sind erzürnt.
9. Juli 2026, 19.30 Uhr + 26. Juli 2026 + 23. August 2026, jew. 11.30 Uhr (Cinema Breakfast):
- KÜHE, KÄSE UND drei KINDER
Schweiz 2014, R+B+K: Susanna Fanzun, Sch: Manfred Zazzi, M: Nadia Braito, Giuseppe Grillo della Berta, mit: Susanna Fanzun, den drei Kindern Braida, Marchet, John, Anna Mathis, Riccordo Nesa u.a., 93 min.
Sommer auf der Alp Gün im Safiental in der Schweiz. Der Alltag der Familie Nesa-Mathis ist bestimmt von Kühen, dem Wetter und dem unerbittlichen Takt der Arbeit.
3. August 2026, 18.15 Uhr + 31. August 2026, 18 Uhr:
- WIR ERBEN
Schweiz 2024, R+B+K: Simon Baumann, B: Kathrin Gschwend, Sch: Katharina Bhend, M: Roman Nowka, mit: Simon, Stephanie, Ruedi, Kilian Baumann u.a., 97 min.
Stephanie und Ruedi bewirtschaften mit Leidenschaft einen Bauernhof im idyllischen Frankreich. Doch wer wird ihn übernehmen?
16. Juli 2026, 19 Uhr + 9. August 2026, 11.30 Uhr (Cinema Breakfast):
- GIRL CLIMBER
USA, Ö 2025, R+B: Jon Glassberg, K: Alex Honnold, Sch: Lila Place, M: Mark Crawford, mit: Emily Harrington, Alex Honnold, Adrian Ballinger u.a., 83 min., OmeU.
Die US-Meisterin im Klettersport Emily Harrington hat in ihrer beeindruckenden Sportkarriere die höchsten Punkte der Erde schon erklommen.
29. Juli 2026, 20.15 Uhr + 17. August 2026, 18 Uhr:
- Doppeltes Film-Feature
BERGHUFE – LE SABOT MONTAGNARD
F 2024, R+B+K: Quentin Boëhm, B: Ashley Parsons, Sch: Boris Wilmart, M: Laurent Parisi, mit: Quentin Boëhm, Ashley Parsons u.a., 54 min., OmU
Das Glück der Erde liegt bekanntlich auf dem Rücken der Pferde. Ashley und Quentin durchqueren mit ihren drei kirgisischen Pferden die französischen Alpen. Auf den 3.000 Kilometern Heimweg entdecken sie die umliegende Natur und machen bereichernde lokale Bekanntschaften.
- WINTER TAIGA
Belgien 2024, R: Dominique Snyers, M: Marco Rosano, mit: Dominique Snyers, Unenburen Uyndenbat, Aknhaa Bayaraa Tsagaandari, Sumya Batbayar, Lukas Bayaraa u.a., 45 min. OmU
Wildpferdtrainerin Chloe und Filmemacher Dominique verbringen einen Winter bei einer Familie der Dukha, der Gemeinschaft der letzten Rentiernomaden in der Mongolei. Magsar und Ankhaa zeigen ihren Familienalltag und die symbiotische Beziehung zu ihren Tieren.
Hier können die Tickets erworben werden!