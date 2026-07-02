Sommerkino NÖ 2026: 14. Bergfilmfestival St. Pölten

EVEREST DARK

Kanada 2025, R+B: Jereme Watt, B: Michael Bodnarchuk, K: Kyle Sandilands, Sch: Al Flett, Joni Church, M: Colin Aguliar, mit: Mingma Tsiri Sherpa u.a., 91 min., OmeU

Nepalese Mingma Tsiri Sherpa gehört zu den erfahrensten und bekanntesten Bergsteigern des höchsten Punktes der Welt. Er hat den Mount Everest unzählige Male erklommen, bis eines Tages ein verhängnisvoller Traum seinen eigenen Tod voraussagte. Er ist überzeugt: Die Götter am Mount Everest sind erzürnt.