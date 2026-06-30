Sommerkino NÖ: Cinema Paradiso Open Air Kino St. Pölten 2026

Sommerzeit ist Kino-Zeit! Cinema Paradiso eröffnet den Saal unter dem Sternenhimmel. Direkt vor dem Kino, im barocken Ambiente des Rathausplatzes von St. Pölten, flimmern im Cinema Paradiso Open Air Kino von 8.7. – 29.8.26 exklusive Premieren , Publikumslieblinge und Kultfilme über die Leinwand. Außerdem gibt es ein hochkarätiges Live-Programm. Den Abschluss des Open Air Kinos wird mit der Film-Party zum Film „ The Rocky Horror Picture Show “ und dem Weihnachtsspecial mit „ Aufputzt is “ gefeiert.

Zur Eröffnung am 8.7.26 steigt mit „ Mamma Mia “ und der Show-Truppe Villa Valium die legendärste Filmparty der Welt. Mit Musik der „Stimmen einer Generation“ feiern wir 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten . Live auf der Bühne: Christian Deix (Espresso), Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch (10.7.26). Erwin & Edwin lassen die Elektrogstanzldisko steigen (16.7.26). Außerdem Tagebuch Slam (5.8.26) und das Impro-Theater Jumpers Reloaded (15.7.26). Den Abschluss des Open Air Kinos feiern wir mit der Film-Party zum Film „ The Rocky Horror Picture Show “ und dem Weihnachtsspecial mit „ Aufputzt is “.

Höchste technische Projektions- und Tonqualität treffen im Cinema Paradiso Open Air Kino auf gemütliches Sommer-Feeling und entspannte Atmosphäre. Dazu gibt es chillige Sitzgelegenheiten. Mit einem kühlen Getränk von der Cinema Bar genießen Cineasten das perfekte Sommerkino-Feeling.

Filmbeginn: reguläre Filme bei Einbruch der Dunkelheit, bei Schlechtwetter Film im Kino ab ca. 21.30 Uhr

Das gesamte Programm findet sich hier!