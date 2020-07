Sommerkino Wien: #summerOFsex im Schikaneder 2020

Keine Zensur und keine Prüderie haben in letzter Zeit unsere Körper auf Distanz gebracht, sondern ein neuartiges Virus. Es hat uns isoliert und suspendiert. Höchste Zeit verpasste Nähe wettzumachen. Mit der schikaneder Sommerkino-Reihe SOMMER OF SEX! Denn nirgendwo ist man sich näher als beim Sex. Und nicht umsonst führt das erste Date oft in den dunklen Kinosaal. Unsere handverlesenen Filme reichen von romantisch verliebt bis schlüpfrig hartgesotten und rücken die so schlichte wie revolutionäre Berührung ins Zentrum der Aufmerksamkeit.



Gezeigt wird zum Beispiel Gaspar Noes "Love" - eine Reise ans Ende der Nacht, in der sich die Hauptfigur den Dämonen der Vergangenheit stellt und sich in einem orgiastischen Trip verliert, der den Mann an die Grenzen seiner Existenz führt.

Ebenso die Verfilmung des Bestsellers "Feuchtgebiete" von Charlotte Roche. Der explizite Stoff, mit dem die deutsche Moderatorin Charlotte Roche 2008 schlagartig zur Skandal- und Bestsellerautorin zugleich wurde, schien kaum verfilmbar, doch David Wnendt ("Kriegerin") brachte das Werk als amüsantes und provokatives Feuerwerk zwischen Ekel, Tiefgang und jugendlichem Charme auf die Leinwand.