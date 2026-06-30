Sunset Cinema 2026 - Open-Air für Jugendliche
Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr verwandeln WIENXTRA-Cinemagic und das VOLXkino auch im Sommer 2026 ausgewählte Wiener Parks in Open-Air-Kinos. An sieben Abenden erwartet Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren bei Sunset Cinema ein kostenloses Filmprogramm unter freiem Himmel.
Die Kooperation von WIENXTRA-Cinemagic und dem VOLXkino setzt bewusst auf besondere urbane Locations im Grünen und am Wasser, wie den Sigmund-Freud-Park, den Weghuberpark und das USUS am Wasser auf der Donauinsel. Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist gratis und ohne Anmeldung.
Über TikTok und Instagram konnten Jugendliche bei ausgewählten Terminen aktiv über die Filmauswahl abstimmen und so das Programm mitgestalten.
Das Sunset-Cinema-Programm 2026 im Überblick
Sigmund-Freud-Park (1090 Wien)
Fr, 26. Juni 2026, 21:00 - Clueless
Die kultige Highschool-Komödie aus den 90ern begleitet die modebewusste Cher durch den turbulenten Alltag zwischen Freundschaft, Liebe und Selbstfindung in Beverly Hills. Witzig, stylisch und bis heute ein absoluter Teenie-Klassiker.
Sa, 27. Juni 2026, 21:00 - In Time – Deine Zeit läuft ab
In einer dystopischen Zukunft ist Zeit zur wichtigsten Währung geworden. Wer arm ist, stirbt jung – wer reich ist, lebt ewig. Ein spannender Sci-Fi-Thriller über Ungleichheit, Freiheit und Rebellion.
USUS am Wasser (Donauinsel, 1210 Wien)
Di, 28. Juli 2026, 21:00 - The Breakfast Club
Fünf völlig unterschiedliche Jugendliche verbringen gemeinsam einen Samstag beim Nachsitzen und entdecken dabei mehr Gemeinsamkeiten als gedacht. Ein zeitloser Film über Vorurteile, Identität und das Erwachsenwerden.
Mi, 29. Juli 2026, 21:00 - But I’m a Cheerleader
Die satirische Coming-of-Age-Komödie erzählt die Geschichte von Megan, die von ihrer Familie in ein fragwürdiges Umerziehungscamp geschickt wird. Bunt, humorvoll und mittlerweile ein queerer Kultfilm.
Weghuberpark (1070 Wien)
Di, 1. September 2026, 20:00 - Star Trek
J.J. Abrams’ actionreiche Neuinterpretation der legendären Science-Fiction-Reihe zeigt die ersten Abenteuer der jungen Crew rund um Captain Kirk und Spock – voller Humor, Spannung und Weltraumaction.
Mi, 2. September 2026, 20:00 - Bibi & Tina: Total verhext!
Bibi und Tina auf den Spuren von Kunstdieben. Regisseur Detlev Buck verpasst dem Stoff eine gehörige Portion Pop, Ohrwurm-Garantie und Augenzwinkern – hochkarätig besetzt unter anderem mit Stars aus dem Burgtheater.
- Do, 3. September 2026, 20:00 - Mamma Mia! – Sing Along
Auf einer idyllischen griechischen Insel lädt die werdende Braut Sophie heimlich drei Ex-Liebhaber ihrer Mutter Donna ein, um ihren leiblichen Vater zu finden. Ein Gute-Laune-Klassiker zum Mitsingen!
Alle Informationen zum Programm und laufende Updates sind online hier zu finden.