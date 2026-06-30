Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr verwandeln WIENXTRA-Cinemagic und das VOLXkino auch im Sommer 2026 ausgewählte Wiener Parks in Open-Air-Kinos. An sieben Abenden erwartet Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren bei Sunset Cinema ein kostenloses Filmprogramm unter freiem Himmel.

Die Kooperation von WIENXTRA-Cinemagic und dem VOLXkino setzt bewusst auf besondere urbane Locations im Grünen und am Wasser, wie den Sigmund-Freud-Park, den Weghuberpark und das USUS am Wasser auf der Donauinsel. Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist gratis und ohne Anmeldung.

Über TikTok und Instagram konnten Jugendliche bei ausgewählten Terminen aktiv über die Filmauswahl abstimmen und so das Programm mitgestalten.