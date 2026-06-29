Sommerkino Wien: Was bietet Urania-Cee-Nema 2026?

Unter dem Motto „Sound of Vienna“ präsentiert das Kino sieben kultige Produktionen, die ganz bzw. größtenteils in der Bundeshauptstadt gedreht wurden. Der Kinobesuch sollte das Publikum auch dazu anregen, die im Film dargestellten Orte zu erkunden – dafür werden freilich auch zahlreiche Tipps geliefert.

Der Sommer 2026 im Urania-Cee-Nema wird nicht nur dank eines vollklimatisierten Kinosaals zu einem besonderen Erlebnis an heißen Tagen. Mit einer Reihe von Kultmusikfilmen, drei starken Premieren und vielen weiteren Highlights kommen sowohl das Wiener Publikum als auch Touristinnen und Touristen in den kommenden zwei Monaten voll auf ihre Kosten!

Was steht bei Urania-Cee-Nema 2026 auf dem Programm?

Den Auftakt macht TONSÜCHTIG von Malte Ludin und Iva Svarcová (AT 2020; 1. Juli 2020, 17. Juli 2020, 2. August 2020, 13. August 2020, 21. August 2020), der hinter die Kulissen der Wiener Symphoniker blickt und die Menschen hinter dem berühmten „Wiener Klang“ zeigt.

Als Vorspiel zum Donauinselfest läuft VIENNA CALLING (AT/DE 2023; 2. Juli 2023, 10. Juli 2023, 26. Juli 2023, 5. August 2023, 20. August 2023), ein energiegeladenes Doku-Musical über Musik, Freiräume und den besonderen Wiener Schmäh, der eindrucksvoll beweist: Wien ist mehr als Walzer und Oper!

Mit FALCO – VERDAMMT, WIR LEBEN NOCH (AT/DE 2008; 3. Juli 2008, 23. Juli 2008, 12. August 2008, 23. August 2008, 25. August 2008) setzte Regisseur Thomas Roth dem wohl schillerndsten Popstar Österreichs ein filmisches Denkmal.

Im Zentrum des berührenden Dokumentarfilms KINDERS der Brüder Arash und Arman T. Riahi (AT 2016; 4. Juli 2016, 19. Juli 2016, 31. Juli 2016, 19. August 2016) steht das Wiener Bildungsprojekt Superar, das Kindern und Jugendlichen neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet.

Ganz andere Töne schlägt RICKERL – MUSIK IS HÖCHSTENS A HOBBY des Regisseurs Adrian Goiginger (AT/DE 2023; 5. Juli 2023, 16. Juli 2023, 29. Juli 2023, 14. August 2023, 30. August 2023) an, der eine berührende Vater-Sohn-Geschichte mit einer liebevollen Hommage an die Wiener Beislkultur und die Seele des Austropop verbindet.

In BACKSTAGE WIENER STAATSOPER (AT 2019; 8. Juli 2019, 7. August 2019, 16. August 2019, 27. August 2019) blickt der Regisseur Stephanus Domanig hinter die prachtvolle Fassade der Wiener Staatsoper. Begleitet wird die Entstehung von Camille Saint-Saëns’ Oper „Samson und Dalila“ – von den ersten Entwürfen bis zur umjubelten Premiere.

Mit PETER ALEXANDER: ALLES NUR AUS LIEBE (AT 2026; 9. Juli 2026, 22. Juli 2026, 9. August 2026, 28. August 2026) kehrt einer der größten Entertainer des deutschsprachigen Kinos an seinem 100. Geburtstag dorthin zurück, wo er hingehört – auf die große Leinwand.

Mit LICHT (AT/DE 2017; 12. Juli 2017, 24. Juli 2017, 6. August 2017, 26. August 2017) geht es zurück nach Wien 1777. Regisseurin Barbara Albert inszeniert das historische Drama rund um die blinde Pianistin Maria Theresia Paradis als poetische Reflexion über Wahrnehmung, Freiheit und die Suche nach der eigenen Identität.

Mit trockenem Humor, feinem Gespür für menschliche Schwächen und einem großartigen Ensemble erzählt der Regisseur und Hauptdarsteller Josef Hader in WILDE MAUS (AT/DE 2017; 7. Juli 2017, 18. Juli 2017, 30. Juli 2017, 18. August 2017, 25. August 2017) von Figuren, die sich im Chaos ihres Alltags verlieren und dabei doch überraschend nahbar bleiben.