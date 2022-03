"Sonic the Hedgehog 2"-Trailer: Weltraum-Igel als blauer Batman

Knuckles von Idris Elba gesprochen

Ben Schwartz leiht dem Titelhelden erneut seine Stimme, neu an Bord ist hingegen Idris Elba als Stimmgeber für Knuckles. In den Video-Spielen trat der rote Gegner erstmals 1994 in Erscheinung und wurde auch damals durch den Eggman Dr. Robotnik manipuliert. Zuletzt musste er aber erkennen, dass er und Sonic auf derselben Seite stehen. Vermutlich machen die beiden dann also gegen Filmende als Verbündete gemeinsame Sache.

Die Regie übernimmt bei diesem Sequel erneut Jeff Fowler und kann dabei auf ein Drehbuch des Verfassers von "The LEGO Batman Movie" zurückgreifen. Womit die Querverbindung zwischen Sonic und dem Dunklen Ritter aus Gotham City erneut hergestellt wäre.

"Sonic the Hedgehog 2" wird am 31. März in unseren Kinos starten.