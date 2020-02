"Sonic The Hedgehog": Jim Carrey auf der Jagd nach dem Cartoon-Igel

"Sonic The Hedgehog", der blaue Cartoon-Igel mit den roten Turnschuhen, sieht eigentlich mehr nach Katze aus. Aber egal. Wie Super Mario und Pac-Man ist auch Sonic The Hedgehog eine Figur der Popkultur, die jedem schon einmal irgendwo über den Weg gelaufen ist – auch wenn man mit Videospielen nichts am Hut hat. Sonic kennt man einfach!

Erstmals raste das SEGA-Maskottchen in atemberaubenden Tempo im Jahr 1991 durch ein eigenes "Jump'n'Run"-Videospiel für die Spielkonsole SEGA Mega Drive. Das Game aus Japan war weltweit so erfolgreich, dass Sonic später auch in Zeichentrickfilmen, Comics und auf zahlreichen Merchandise-Produkten auftauchte. Nun hat es Sonic auch in einen Realfilm geschafft. Den ultimativen Widersacher des animierten Cartoon-Igels spielt Jim Carrey als Dr. Ivo Robotnik, der später in den Games nur noch Dr. Eggman genannt wurde.