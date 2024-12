"Sonic the Hedgehog 3" ist an die Spitze der US-Kinocharts gestürmt. Der dritte Film um den blitzschnellen Videospiel-Igel setzte an seinem ersten Wochenende 62 Millionen US-Dollar um. Für einen ebenfalls hoch gehandelten Konkurrenten blieb da nur Platz zwei. "Mufasa: Der König der Löwen" spielte nur 35 Mio. Dollar ein. Eine kleine Enttäuschung für die erfolgsverwöhnten Disney-Studios.

Laut "The Hollywood Reporter" rechneten Branchenexperten schon damit, dass der dritte "Sonic"-Film das "König der Löwen"-Prequel ausstechen würde. Dass dies so deutlich passieren würde, war aber durchaus überraschend. "Mufasa" hatten die Beobachter nämlich ein Einspielergebnis von 50 Millionen zugetraut. "Sonic" toppte die Erwartungen, die bei 60 Mio. Dollar lagen, hingegen knapp.

"Sonic 3": Bester Dezember-Start seit gut 20 Jahren

"Sonic 2" startete dafür 2022 mit 72 Mio. Dollar besser als Part drei. Der zweite Teil debütierte damals aber im März. Die Woche vor Weihnachten ist traditionell ein hartes Pflaster für Kinofilme. Erst über die Feiertage heben die Zahlen meist ab. Darauf spekuliert laut "The Hollywood Reporter" Disney auch mit "Mufasa: Der König der Löwen".

"Sonic the Hedgehog 3" gelang der beste Dezember-Start seit fast 20 Jahren - zumindest was Filme mit einer PG-Freigabe betrifft. Das bedeutet in den USA, dass Eltern empfohlen wird, ihre Kinder ins Kino zu begleiten. Filme mit diesem Rating können Gewaltdarstellungen und Kraftausdrücke beinhalten. In Deutschland ist "Sonic the Hedgehog 3" ab 12 Jahren freigegeben. Einen besseren Dezember-Start eines PG-Films legte zuletzt nur "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia" im Winter 2005 hin.

In "Sonic the Hedgehog 3" muss sich Segas Igel mit seinem bösen Double Shadow herumschlagen. Im Original spricht Keanu Reeves (60) Sonics Schatten.