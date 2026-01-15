Lara Croft ist eine der bekanntesten Videospielfiguren, die ihren Weg aus Games in die allgemeine Popkultur gefunden haben. Die Heldin der "Tomb Raider"-Spiele hatte schon viele menschliche Gesichter, das neueste ist Sophie Turner (29). Wie die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin in ihrer Rolle aussieht, zeigt Prime Video jetzt zum ersten Mal. Amazons Streamingdienst hat ein Bild der Britin im Kostüm veröffentlicht.