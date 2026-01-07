Die Amazon-Serie über Lara Croft hat zwei echte Schwergewichte an Land gezogen.

Sigourney Weaver (76) und Jason Isaacs (62) steigen bei "Tomb Raider" ein. Wie "Deadline" berichtet, wurden die beiden Hollywood-Größen offiziell für die Amazon-Serie bestätigt, an der "Fleabag"-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge (40) arbeitet. Weaver, die Sci-Fi-Ikone aus "Alien", übernimmt die Rolle der Evelyn Wallis. Die mysteriöse und einflussreiche Frau hat es offenbar auf die besonderen Talente von Archäologin Lara Croft abgesehen. Isaacs, den Fans als fiesen Lucius Malfoy aus "Harry Potter" kennen, spielt Atlas DeMornay, den Bruder von Amelia Croft und ehemaligen Verwalter des Croft-Anwesens. In der Hauptrolle der Lara Croft ist Sophie Turner (29) zu sehen, die damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie (50) tritt.

Starke Ensemble-Besetzung Neben den drei Hauptdarstellenden wartet die Serie mit einer beeindruckenden Riege weiterer Namen auf. Martin Bobb-Semple schlüpft in die Rolle des Fan-Lieblings Zip, Bill Paterson verkörpert den treuen Butler Winston - beides ikonische Figuren aus den Spielen. Jack Bannon spielt Gerry, John Heffernan übernimmt die Rolle des David und Celia Imrie ist als Francine dabei. Auch Paterson Joseph, das russische Model Sasha Luss, Juliette Motamed und der deutsche Schauspieler August Wittgenstein gehören zum Cast. Eine Besetzung, die Showrunnerin Waller-Bridge ins Schwärmen bringt. "'Tomb Raider' bietet eine Fülle ikonischer Charaktere", erklärte die Britin laut "Deadline". "Ich bin begeistert, dass wir einige persönliche Favoriten und Fan-Lieblinge auf die Leinwand bringen konnten - und gleichzeitig ein paar neue Schurken von uns selbst ins Spiel gebracht haben. Dieser Cast übertrifft meine kühnsten Träume."

"Tomb Raider"-Cast im Überblick Martin Bobb-Semple spielt Zip , Lara Crofts langjähriger technischer Support und Freund.

Jason Isaacs ist Atlas DeMornay , Laras Onkel.

Bill Paterson wird als Winston, den langjährigen Butler der Familie Croft zu sehen sein. August Wittgenstein spielt Lukas , einen Plünderer, der in mehrfacher Hinsicht eine gemeinsame Vergangenheit mit Lara hat.

Jack Bannon spielt Gerry , Laras persönlicher Pilot und Snack-Sammler.

John Heffernan ist David , ein erschöpfter Regierungsbeamter, der sich in Laras ungewöhnlicher Welt wiederfindet.

Celia Imrie ist Francine , Leiterin der Entwicklungsabteilung des British Museum und ausschließlich konzentriert auf das Sammeln von Spenden und Champagnergläsern.

Paterson Joseph spielt Thomas Warner , ein hochrangiger Regierungsbeamter, der hinzugezogen wird, um ein gewaltiges Chaos zu beseitigen.

Sasha Luss wird als Sasha , eine ehrgeizige, hochkompetitive neue Gegenspielerin von Lara zu sehen sein.

Juliette Motamed spielt Georgia , eine engagierte, streng nach Vorschrift arbeitende Kuratorin im British Museum, die sich der „ordnungsgemäßen” Bewahrung der Geschichte verschrieben hat.

Sigourney Weaver ist Evelyn Wallis, eine mysteriöse, ambitionierte Frau, die Laras Talente zu ihrem Vorteil nutzen will.

Netflix hat Konkurrenz-Produktion Amazon ist nicht allein auf dem Markt der Lara-Croft-Adaptionen. Netflix zeigt mit "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" eine animierte Serie, in der Hayley Atwell der Abenteurerin ihre Stimme leiht. Die zweite und finale Staffel wurde kürzlich veröffentlicht. Mit der hochkarätigen Besetzung und dem Namen Phoebe Waller-Bridge dürfte die Amazon-Produktion jedoch für ordentlich Konkurrenz sorgen.