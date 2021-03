"Soul" und "Wolfwalkers" Animationspreis Annie-Awards-Favoriten

Die Zeichentrickfilme "Soul" und "Wolfwalkers" gehen mit je zehn Gewinnchancen als Favoriten in das Rennen um die diesjährigen Annie-Awards-Animationspreise. Die Nominierungen für die 48. Annie Awards wurden am 3. März in Hollywood bekanntgegeben. Die Gewinner sollen am 16. April in einer Online-Preisverleihung ausgezeichnet werden.

Der Disney-Film "Soul" aus dem Hause Pixar von Regisseur Pete Docter begibt sich mit philosophischen Fragen in die New Yorker Jazz-Szene und in die Welt von Seelen. Der Animationsfilm "Wolfwalkers" der irischen Regisseure Tomm Moore und Ross Stewart um eine Mädchenfreundschaft führt in eine mythische Abenteuerwelt mit Wölfen und Jägern.