"Die Freiheit unter Wasser": Handlung

Die Tagline von Netflix liest sich wie folgt:

"Als Roxana (Camille Rowe) dem Weltmeister im Freitauchen, Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), begegnet, verliebt sie sich Hals über Kopf. Sie wird zu seiner Geliebten und Schülerin, während sie von Pascal in die Geheimnisse eines Extremsports eingeweiht wird, der so faszinierend wie todesverachtend ist. Sie nehmen an Wettbewerben in Tauchgebieten auf der ganzen Welt teil, und Roxana beginnt, völlig verzehrt von dieser leidenschaftlichen Affäre, immer mehr an die Grenzen zu gehen … doch wo wird das enden? Das Drama „Sous emprise – Die Freiheit unter Wasser“ wurde von einer wahren Geschichte inspiriert."

Die Mischung aus einem atmosphärischen Liebesfilms mit einem ungewöhnlichen und spannenden Setting des Freitauchens könnte großartige Unterhaltung bieten. Doch überzeugt euch am besten selbst und schaut euch "Sous Emprise" an.

"Sous Emprise – Die Freiheit unter Wasser" läuft derzeit auf Netflix.