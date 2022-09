"Devil in Ohio"-Staffel 2: Kommt Fortsetzung der Netflix-Serie?

Limitierte Serie

"Devil in Ohio" war von beginn an als limitierte Serie konzipiert. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daria Polatin, zu dem es bisher auch keine Fortsetzung gibt. Polation ist auch Showrunnerin der Serie und antwortete in einem "TV Insider"-Interview auf die Frage, ob es eine zweite Staffel geben werde mit "Alles ist möglich".

Laut "Variety" wurde "Devil in Ohio" in den ersten drei Tagen 35,4 Millionen Stunden lang gestreamt. Diese hohen Zugriffszahlen lassen erahnen, dass Netflix an einer Fortsetzung interessiert sein dürfte, ein offizielles Statement gibt es jedoch noch nicht.

Alle acht Episoden von "Devil in Ohio" sind seit 2. September auf Netflix verfügbar.