"Space Jam": Lola Bunny wird stark statt sexy

"Es ist 2021. Es ist wichtig, authentische und starke Frauenfiguren zu zeigen", sagte Regisseur Malcolm D. Lee in einem Interview mit "Entertainment Weekly". Da mit Diana Taurasi und Nneka Ogwumike auch zwei prominente weibliche Basketball-Stars vor der Kamera zu sehen sein werden, scheint es nur passend, den Look der Zeichentrickfiguren an den professionellen Vorbildern zu orientieren.

LeBron James ist schon lange an der Entwicklung des Projekts beteiligt und tritt in die Fußstapfen der lebenden Legende Michael Jordan. Dem Familienvater sind jedoch auch Themen im Film außerhalb des Courts wichtig. "Manche Eltern drängen ihre Kinder in eine Richtung, in die sie eigentlich selber gehen wollen, es ist aber wichtig, Kindern zuzuhören, um zu verstehen, was sie selber wirklich wollen, und sie dabei zu unterstützen zu können.“

"Space Jam: A New Legacy“ startet voraussichtlich am 16. Juli in den Kinos.