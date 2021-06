Meine erfundene Frau (2011)

Was in den 90ern und Anfang der Nuller-Jahre Drew Barrymore für Sandler war, ist nun Jennifer Aniston: Die Schauspielerin treibt ihren Kollegen zu Höchstleistungen an, zudem passen die Chemie und der gegenseitige Respekt. Mehrere Filme haben die beiden bereits gemeinsam gedreht, einer von ihnen ist die Feelgood-Comedy "Meine erfundene Frau", in der Aniston die titelgebende Gattin von Sandler gibt, damit dieser, komplexerweise, bei der Frau seiner Träume landen kann. Nicole Kidman mischt in dieser gut aufgelegten Truppe auch noch mit.

Tut keinem weh und ist filmischer Balsam für die gestresste Seele, den man am besten zu zweit genießen sollte.

