"Spartacus": Fortsetzung der blutigen Serie bestätigt

10 Jahre nach dem Ende der originalen "Spartacus"-Serie wurde nun laut "Variety" eine Fortsetzung angekündigt. "Spartacus" erzählt die Geschichte des Sklavenaufstands, der von Spartacus rund um 70 vor Chr. gegen Rom angeführt wurde. Die Serie machte vor allem durch die explizite Gewaltdarstellung auf sich aufmerksam und erweckte die barbarische Atmosphäre des alten Rom wieder zum Leben.

Die Serie besteht aus insgesamt 33 Episoden, die auf drei Staffeln aufgeteilt sind. Nach den Dreharbeiten der ersten Staffel erkrankte Hauptdarsteller Andy Whitfield an Krebs, weshalb die Produktion der zweiten Staffel verschoben werden musste und mit "Spartacus: Gods of the Arena" eine Prequel-Miniserie mit neuen Figuren entstand. Whitfield verstarb schließlich an seiner Krankheit, weshalb Spartacus in der zweiten und dritten Staffel von Liam McIntyre verkörpert wurde.