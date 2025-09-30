Die Sängerin ist nicht nur bei Jimmy Fallon zu Gast, sondern bekommt eine komplette Folge von "Late Night With Seth Meyers".

Sondersendung für Taylor Swift (35). Der Popstar hat sich den zweiten prominenten Platz im NBC-Programm gesichert und wird dort innerhalb weniger Tage doppelt aufschlagen. Wie der Sender am Montag bekannt gab, wird Swift am 8. Oktober der alleinige Gast einer kompletten Folge von "Late Night With Seth Meyers" sein. Das bedeutet: keine weiteren Gäste, kein geteiltes Rampenlicht - nur Swift und Moderator Seth Meyers (51) im Gespräch. Das Format weicht damit von der üblichen Late-Night-Struktur ab, bei der mehrere Gäste nacheinander auftreten und jeweils nur wenige Minuten Sendezeit erhalten. Swift bekommt stattdessen deutlich mehr Raum für ein ausführliches Interview. NBC bezeichnet die Sendung intern bereits als "TAY/kover" - eine Wortspielerei mit "Takeover" (Dt. "Übernahme"), die bei Fans vermutlich Begeisterung auslösen dürfte.

Erst Fallon, dann Meyers Doch damit nicht genug: Bereits zwei Tage zuvor, am 6. Oktober, wird Swift in der anderen NBC-Late-Night-Show auftreten. Bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" steht sie dann allerdings nicht alleine im Fokus. An jenem Abend sind auch Schauspielerin Keri Russell (49) und die Musikgruppe The Format als Gäste angekündigt. Dennoch dürfte Swift auch dort einen Großteil der Sendezeit für sich beanspruchen. Die beiden TV-Auftritte sind Teil einer umfassenden Marketingkampagne für Swifts zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl", das am 3. Oktober erscheinen wird. Die Sängerin fährt damit eine klassische Promo-Offensive, wie sie in der Musikindustrie längst nicht mehr selbstverständlich ist. In Zeiten, in denen viele Künstler ihre Alben überraschend und ohne große Vorankündigung veröffentlichen, setzt Swift auf bewährte Strategien.

Kino-Event zum Album-Start Wie "The Hollywood Reporter" weiter meldet, können Fans bereits am Wochenende vor den TV-Auftritten in ausgewählten Kinos an einer Release-Party teilnehmen. Dort wird das Video zur Single "The Fate of Ophelia" gezeigt, ergänzt um exklusives Behind-the-Scenes-Material und weitere Überraschungen. Diese Verbindung von Musik und Kinoerlebnis hat Swift in der Vergangenheit bereits erfolgreich erprobt und nutzt sie nun erneut, um ihre Fangemeinde direkt einzubinden. Für Seth Meyers ist der Besuch von Swift übrigens bereits das dritte gemeinsame Interview. 2014 saß die Sängerin erstmals in seiner Show, 2021 folgte ein weiterer Auftritt, der damals mit der Veröffentlichung von "Red (Taylor's Version)" zusammenfiel.