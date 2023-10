In den amerikanischen Kinos herrschte im Vorfeld leichte Nervosität: In ihrer Instagram-Ankündigung forderte Taylor Swift ihre Fans dazu auf, den Film entsprechend zu genießen, "singing and dancing encouraged". Der Eras-Film gilt schon jetzt als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten, vor dem Start wurden bereits über 100 Millionen Dollar eingenommen, ließ die US-Kinokette AMC wissen. Tendenz steigend: In den US-Kinos rechnet man am ersten Wochenende mit Einnahmen von weiteren 100 Millionen Dollar. Verständlich also, dass die Kinohäuser in den USA sich vor den Armeen an ausgelassenen Swifties vielleicht ein wenig fürchteten.

Im Wiener Haydn-Kino ist die Stimmung am Freitag nicht ganz so ausgelassen, aber durchaus freudig: Nicht jeden Tag sieht man im Kinosaal Leute in glitzernden Pailletten-Tops oder mit schimmernden Fransen-Kleidern. Es ist nicht ganz so wie der Pink-Hype zum Filmstart von "Barbie", die österreichischen Fans gehen die Sache doch etwas gediegener an. Anfangs muss man das Spektakel auch einfach auf sich wirken lassen: Geschickt und fließend wird von einer Era in die nächste gewechselt, laufend sind die Kameras in Bewegung, fangen die Stimmung der Menge und das fröhlich-choreographierte Zusammenspiel von Swift und ihrer Crew ein. Man weiß oft gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Man bekommt fast das Gefühl, selbst auf dem Konzert zu sein – nur vom bequemen Kinosessel aus.