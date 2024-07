Spellbound-Trailer: Netflix-Animation von "Shrek"-Macherin

Wie geht man mit Entfremdung beim Erwachsenwerden um?

Ellian stellt sich mutig der Aufgabe, ihr Königreich und ihre Eltern zu retten, nachdem diese durch einen geheimnisvollen Zauberspruch in Monster verwandelt wurden.

Zwischen all der Magie ist "Spellbound" eine zutiefst menschliche Geschichte, die Vicky Jenson mit fantastischen Elementen erzählt. Was für sie den Reiz dieses Films ausmacht, verrät sie in einer Pressemitteilung: "Für mich ist vor allem die Geschichte von Spellbound noch universeller als die Besonderheiten dieser Familie. Die Story spricht Kinder und ihre Eltern an, da es um die emotionale Entfremdung geht, die beim Erwachsenwerden auftreten kann, und um die Schritte, die wir aufeinander zu machen müssen, um diese Zeit zu überstehen und am Ende mit einem besseren Verständnis für einander herauszukommen.“