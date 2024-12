Netflix soll die Sache angeblich mittlerweile selbst in die Hand genommen haben und will das geplante Biopic laut "Sun" im Jahr 2026 veröffentlichen . Dann steht auch das 30-jährige Jubiläum der Spice-Girls-Debütsingle "Wannabe" an. Das Blatt will von einem Brancheninsider erfahren haben: "Die Verantwortlichen sind sehr daran interessiert, die gesamte Gruppe an Bord zu haben, um so viel wie möglich beizutragen - schließlich sind sie Pop-Königinnen."

Spice Girls müssen "zusammenarbeiten, damit es klappt"

Das Projekt soll noch in den Kinderschuhen stecken, es sei also noch viel Zeit, um alle fünf Spice Girls einzubinden. "Aber sie müssen miteinander und mit den Produzenten zusammenarbeiten, damit es klappt." Gespräche mit den Bandmitgliedern soll es bereits seit sechs Monaten geben. Möglich wäre angeblich auch, dass das Biopic ohne Mitwirken der Protagonistinnen entstehen könnte.

Die Band ist seit über zehn Jahren nicht mehr in ihrer ursprünglichen Besetzung bestehend aus Victoria Beckham (50), Melanie "Mel C" Chisholm (50), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (52) und Melanie "Mel B" Brown (49) aufgetreten. Bis heute zählen die Spice Girls aber als eine der erfolgreichsten Girlgroups aller Zeiten. In den 1990er-Jahren stürmten sie die Charts mit Hits wie "Wannabe". Im Jahr 2000 legten sie eine Pause ein, kehrten aber 2007 für eine erfolgreiche Welttournee zurück. 2012 folgte ein besonderer Auftritt bei den Olympischen Spielen in London mit einem Medley aus "Wannabe" und "Spice Up Your Life". Im Jahr 2019 gab es eine zweite Reunion-Tour durch Großbritannien und Irland, an der Victoria Beckham jedoch nicht teilnahm.