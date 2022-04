Laut einem Insider sind Geri Horner (49), Emma Bunton (46), Melanie Chisholm (48) und Melanie Brown (46) bereits mit an Bord, so das Blatt. Victoria Beckham (48) stehe der Idee ebenfalls "offen" gegenüber. Seit der Auflösung im Jahr 2000 ist sie - bis auf wenige Ausnahmen - nicht mehr mit der Band aufgetreten. "Aber das hier ist hochkarätig. Und am wichtigsten: Sie ist nicht verpflichtet zu singen, was sie nie wieder auf einer Bühne tun wollte", erklärt der angebliche Insider weiter. Die Chancen auf eine Teilnahme aller fünf Bandmitglieder würden somit gutstehen.