Lange haben die Fans gehofft, jetzt steht es fest: "Spider-Man" kommt zurück! Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird der vierte Teil der Superhelden-Saga mit Tom Holland (28) am 24. Juli 2026 in die Kinos kommen. Das noch unbenannte Projekt von Regisseur Destin Daniel Cretton (45) erscheint damit zwei Monate nach "Avengers: Doomsday", der am 1. Mai 2026 veröffentlicht wird.

Damit folgt die Veröffentlichung einem bestimmten Muster, denn auch der zweite Teil der Reihe, "Spider-Man: Far From Home", kam 2019 zwei Monate nach "Avengers: Endgame" in die Kinos. Der dritte "Spider-Man"-Film mit dem Titel "No Way Home" erschien 2021 und spielte weltweit über eine Milliarde Dollar ein.