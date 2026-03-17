"Hey, wie geht's, Leute? Hier ist Tom und wir arbeiten an etwas unglaublich Aufregendem für die Veröffentlichung des Trailers zu 'Spider-Man: Brand New Day'", sagt Holland in dem Clip. Es verstehe sich von selbst, dass die Macherinnen und Macher von Tag eins der Produktion an viel Liebe und Unterstützung aus der Fangemeinde erfahren hätten. Ohne diese Community gäbe es keinen Spider-Man, fügt Holland an.

Ein erster kompletter Trailer zum kommenden Superheldenspektakel "Spider-Man: Brand New Day" erscheint bereits in Kürze. Das hat Hauptdarsteller Tom Holland (29) am 17. März auf Instagram angekündigt . In einem Clip betont er die Wichtigkeit der Fangemeinde - und er erklärt, dass ausgewählte Fans schon vorab Ausschnitte aus dem Trailer veröffentlichen dürfen.

Fans teilen erste kurze Ausschnitte aus "Spider-Man"-Trailer

Der Hollywoodstar erklärt weiter: "Um also unsere Dankbarkeit zu zeigen, machen wir etwas, was es so noch nie gegeben hat." Einige der "größten Fans" sollen dabei helfen, Teile des Trailers zu posten. Holland sagt, dass er die Fans dann am Mittwochmorgen (Ortszeit) aus New York City begrüßen möchte. Dann wird vermutlich der Trailer in Gänze zu sehen sein.

Fans, die erste Ausschnitte veröffentlicht haben, posteten unter anderem aus den Ländern Peru und Mexiko sowie aus den USA. Im ersten kleinen Stück des Trailers schwingt Spider-Man mit einem Mann unter dem Arm in Zeitlupe durch die Straßen. Eine Stimme spricht ein einziges Wort: "Rebirth" (dt. "Wiedergeburt"). In einem weiteren scheint Tom Holland in seiner Rolle gerade zusammenzubrechen, während er im nächsten über ein Hochhausdach rennt.

Holland kehrt im Sommer in "Spider-Man: Brand New Day" als Superheld auf die Leinwand zurück. Nach aktuellem Stand wird der Film voraussichtlich Ende Juli dieses Jahres anlaufen. Die Dreharbeiten wurden im Dezember 2025 abgeschlossen, wie unter anderem Regisseur Destin Daniel Cretton (47) mitgeteilt hatte. Zum Cast gehören neben Holland unter anderem auch Zendaya (29), Jacob Batalon (29), Jon Bernthal (49), Sadie Sink (23) und Mark Ruffalo (58).