Tom Holland: Gehirnerschütterung beim "Spider-Man"-Dreh

Tom Holland (29) hat sich bei den Dreharbeiten von "Spider-Man: Brand New Day" verletzt und muss deshalb eine mehrtätige Drehpause einlegen. Laut "The Hollywood Reporter" erlitt er am Freitag, den 19. September, am Set eine leichte Gehirnerschütterung .

Im Studio gestürzt

Einem Bericht der "Daily Mail" zufolge wurde der Schauspieler in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er während der Dreharbeiten in den Leavesden Studios in Watford, etwa 32 Kilometer außerhalb von London, gestürzt war. Der britischen Zeitung zufolge soll er sich dabei den Kopf gestoßen haben. Hollands Vater Dominic habe bei einem Wohltätigkeitsessen am Sonntag, dem 21. September, mitgeteilt, dass sein Sohn "für eine Weile" nicht zu den Dreharbeiten kommen werde. Wie "Hollywood Reporter" berichtete, wollen sich Verantwortliche der Produktionsfirma am Montag treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Sony Pictures hatte im April auf der CinemaCon 2025 bekannt gegeben, dass der nächste Film der Spider-Man-Reihe den Titel "Brand New Day" tragen wird. Einige Monate zuvor hatte Holland bereits bestätigt, dass sein vierter Spider-Man-Film im Jahr 2025 gedreht werden würde.

Holland und seine Partnerin Zendaya (29) - die auch in den Filmen mitspielt - wurden Anfang August am Set des Films in London fotografiert. Am 10. August teilte Holland auf Instagram ein Video mit Aufnahmen seines ersten Drehtags der mit Spannung erwarteten Fortsetzung in Schottland. Der Schauspieler wurde seitdem mehrmals bei Dreharbeiten in ganz Großbritannien gesichtet.